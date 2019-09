SAMPDORIA DI FRANCESCO PIOLI / Tre punti in sei partite e riflessioni importanti per la Sampdoria: Eusebio Di Francesco è stato confermato dopo la sconfitta contro l'Inter ma non in maniera piena.

Quello che è arrivato dalla società per l'ex Roma sarebbe una sorta di ultimatum: Verona ultima spiaggia per l'allenatore con esonero già pronto in caso di sconfitta. Se dovesse davvero arrivare il cambio della guardia, secondo quanto riferisce 'Sky', il club di patronavrebbe già individuato in Stefanoin sostituto. L'ex dellaera già stato accostato al club ligure in estate prima che la scelta ricadesse su Di Francesco.