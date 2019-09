Roma, Cassano critica Zaniolo: "Non mi esalta"

ROMA CASSANO ZANIOLO / Antonio Cassano, intervenuto durante l'evento 'Milano City', ha parlato della sua carriera e del calcio italiano, non risparmiando diverse frecciate come suo solito. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riportate dall'edizione online del 'Corriere dello Sport': "Se avessi ascoltato Capello, avrei fatto cose più importanti. Per lui scelsi la Roma e rifiutai la Juventus, ancora oggi dico di aver fatto la scelta giusta. Poi, però, ho combinato disastri: ero pigro, ho approfittato troppo del mio talento.

Arrivai a Madrid che pesavo 93kg, ne persi 10 con Capello. Lì, però, dovevo scegliere tra allenarmi e bella vita: optavo sempre per la seconda". Su, 'Fantantonio' ha dichiarato: "Non mi esalta a livello di qualità. Non vedo grandi idee di gioco. Contro squadre di 'scappati di casa' la superiorità si vede per forza".

