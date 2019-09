Juventus, Cuadrado e il messaggio all'Inter: "Pronti alla battaglia!"

INTER JUVENTUS CUADRADO / Si avvicina una settimana importante per la Juventus, che sfiderà Bayer Leverkusen in Champions League ed Inter in campionato.

Il bianconeroai microfoni di 'Sky Sport' ha analizzato il momento bianconero: "L'Inter è una grande squadra e noi continueremo a spingere per essere in testa: la prossima sfida di campionato sarà una battaglia bellissima da giocare".

RUOLO - "Terzino? Ho sempre giocato da esterno, ma sono a disposizione del mister e voglio dare del mio meglio".

ATLETICO - "Il gol è stato bellissimo, ma a fine gara c'era tristezza per non essere riusciti a vincere contro un grande rivale. Teniamoci però le cose positive conquistate in quella partita".

BAYER LEVERKUSEN - "Tutte le gare di Champions sono difficili e vanno affrontate come fossero finali".

