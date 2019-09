CAGLIARI VERONA GOL CASTRO JOAO PEDRO FANTACALCIO / AGGIORNAMENTO ORE 19.40 - Decisione ufficiale della Lega Calcio: la rete dell'iniziale vantaggio sardo è stata assegnata a Castro: non ci sono state conferme, quindi, sul tocco di testa di Joao Pedro.

AGGIORNAMENTO ORE 19 - Come riporta 'Sky Sport', la Lega Calcio starebbe facendo ulteriori verifiche sull'azione del gol.

Non sono quindi da escludere nuove comunicazioni nelle prossime ore.

Al minuto 28 di Cagliari-Verona, match della sesta giornata di Serie A, i sardi hanno esultato per la rete del vantaggio arrivata sugli sviluppi di un bel cross di Castro. Tuttavia, nonostante le immagini non chiariscano del tutto di chi fosse l'ultimo tocco, la rete è stata assegnata momentaneamente a Joao Pedro, che l'avrebbe quindi sfiorata con la testa. A ufficializzare la decisione è stata la Lega Calcio, che ha inscritto il suo nome (e non quello di Castro) sul tabellino dei marcatori: clicca qui per restare aggiornato. Una notizia che fa felice l'attaccante e chi lo ha scelto al Fantacalcio.