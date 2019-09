CALCIOMERCATO INTER MOURINHO / Tra i principali protagonisti degli ultimi successi dell'Inter, José Mourinho ha rilasciato alcune parole tra passato e futuro: "L'Inter è la mia casa, la mia famiglia, Moratti un amico, il mio presidente. La storia del Triplete è stata fantastica.

Dopo Madrid se fossi tornato a San Siro a festeggiare non sarei mai più andato via dall'Inter. Quando dici addio a una famiglia è una cosa dura da affrontare, quella sera sapevo già che sarei andato via, non potevo dire di no al Real Madrid per la terza volta - ha spiegato ai microfoni di 'Tiki Taka' - Futuro? Non credo sarà in Italia".