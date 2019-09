p>UDINESE BOLOGNA BIGON / Riccardo, direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare la sconfitta rimediata dalla squadra rossoblù alla Dacia Arena contro l'. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Nel mirino la direzione di gara di Giua: ''Noi stiamo sempre zitti e rispettiamo il lavoro degli arbitri ma non penso che esista una spiegazione alla mancata espulsione per Samir. Non abbiamo mai episodi a favore, vedremo più in là cosa succederà''.

Gli ultimi risultati: ''Veniamo da tre partite che ci lasciano l’amaro in bocca: questo ci indica che dobbiamo fare qualcosa in più ma questo non cancella le cose importanti che abbiamo fatto in questo primo periodo''.