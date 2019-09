UDINESE BOLOGNA TUDOR / Ossigeno puro per l'Udinese di Tudor che grazie ad un gol di Okaka ha superato di misura un Bologna in calo. Punti pesanti per la salvezza come evidenziato dallo stesso tecnico ai microfoni di 'Sky Sport': "Quando sei reduce da risultati negativi non è mai semplice. Quando giochi bene ma non raccogli punti c'è insicurezza nella squadra. Oggi i ragazzi hanno offerto una buona prestazione e siamo riusciti a non concedere gol.

Abbiamo più opzioni in attacco, dove abbiamo faticato. Questa vittoria ci dà fiducia per il futuro".

ATTACCO - "Ci sarà spazio per tutti, sarà importante averli. Okaka è un giocatore importante, è problematico che sia arrivato negli ultimi giorni di mercato. Ora sta meglio fisicamente e può giocare una sessantina di minuti. Con Okaka e De Paul abbiamo più soluzioni. Ci sono altre alternative come Pussetto, Lasagna. In avanti con gente importante puoi fare la differenza”.