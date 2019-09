p>LECCE ROMA LIVERANI / Fabio, tecnico del, ha analizzato ai microfoni di 'Dazn' la sconfitta casalinga rimediata questo pomeriggio al 'Via del Mare' contro ladi. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco le sue parole: ''Dobbiamo crescere, il percorso è ancora lungo e ricco di difficoltà. La squadra ha lottato, non dobbiamo crearci problemi. I punti avranno peso verso marzo. Noi dobbiamo crescere come collettivo poi i punti la squadra li troverà per strada. Il gol di Dzeko? E' un regalo nostro con un giocatore che protegge la palla come Majer. Un giocatore più esperto va a terra, invece lui si gira e perde palla".