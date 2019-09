LECCE ROMA FONSECA / Al termine della vittoria conquistata al 'Via del Mare' contro il Lecce, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca si è concesso ai microfoni di 'Dazn' per analizzare la prestazione della sua squadra: ''E' sempre importante vincere questo tipo di partite. Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo controllato il gioco e creato molte occasioni da gol.

Abbiamo sbagliato un rigore, penso che i ragazzi hanno lavorato molto".

La prestazione della difesa: ''Smalling ha fatto una buona partita come Mancini. E' importante non subire gol, penso che il modulo non è importante ma la dinamica della squadra. Mi piace come si muove la squadra".