p>CALCIOMERCATO GENOA ANDREAZZOLI / Il netto 4-0 subito all'Olimpico contro lanella sesta giornata di Serie A rischia ora seriamente di porre fine al matrimonio tra ile Aurelio: dopo l'ottimo inizio di campionato e i 4 punti conquistati contro, il 'Grifone' si è perso per strada collezionando nelle ultime quattro partite solo 3 punti. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Visto a cosa ci ha abituato Preziosi nelle ultime stagioni è possibile che il numero uno rossoblù opti già per un cambio in panchina. I profili più importanti sono quelli di Gennaro Gattuso (accostato pure a Fiorentina e Lazio) e Claudio Ranieri. In corsa anche Stefano Pioli, Gianni De Biasi, l'ex Davide Nicola, Walter Zenga, Davide Ballardini e Beppe Iachini.