PAGELLE E TABELLINO LECCE ROMA/ Il solito Dzeko salva la Roma da un pomeriggio caldo e privo di grandi emozioni. Il Lecce tiene la partita sfruttando le ripartenze e gli inserimenti di Falco e Mancosu, non sempre concretizzate. Buona prestazione anche degli esterni di Liverani, Rispoli e Calderoni. Dopo un rigore reclamato nel primo tempo, nella ripresa l'arbitro concede il calcio dal dischetto per fallo di mano di Lucioni, Kolarov dagli undici metri trova un buon Gabriel in opposizione che respinge. La squadra di Fonseca gioca ad intermittenza, manca di continuità e ritmo soprattutto a centrocampo.

LECCE

Gabriel 6 – Qualche incertezza nelle uscite. Dopo il rigore di Insigne della settimana scorsa anche oggi intercetta e para quello di Kolarov.

Rispoli 6 – Chiude il primo tempo con una buona azione personale correndo, quasi in solitaria, sulla corsia esterna per servire l’inserimento di Mancosu. Non controlla Dzeko nell’azione da gol del bosniaco. Tanta spinta in fase offensiva anche nella ripresa.

Rossettini 6 – Dà solidità al centro della difesa. Contiene l’esuberanza di Dzeko.

Lucioni 5,5 – Rischia grosso ad inizio match per un’incomprensione con Gabriel. Prosegue il pomeriggio con la giusta concentrazione, fino al fallo di mano che porta al rigore di Kolarov, parato da Gabriel.

Calderoni 6 – Salva il colpo di testa di Mancini sul calcio d’angolo romanista. Soffre il dinamismo di Kluivert ma duella con l’olandese per tutto il tempo. Insieme a Rispoli dà una mano in pressione offensiva.

Tachtsidis 6 – La sua esperienza gli permette di portare a casa una prestazione sufficiente facendo il minimo indispensabile. Dal 63’ Imbula -

Petriccione 5 – Dopo una partenza positiva si spegne con il passare dei minuti. Aiuta nella ripresa a dare un po’ di movimento ma troppo poco incisivo.

Majer 5 – Tra gli uomini di Liverani è il meno convincente. Disconesso e fuori fase in mezzo al campo.

Mancosu 6 – Crea superiorità sugli esterni, preciso anche negli inserimenti. Si intende alla perfezione con Falco, buon uno due vicino alla porte di Lopez. Dal 52’ Shakhov 5 – Non dà l’apporto richiesto da Liverani. Solo un inserimento positivo da annotare, per il resto nulla.

Babacar 6 – Tanto sacrificio al servizio della squadra. Apporto importante in copertura e in pressing. Non brilla ma si fa vedere anche in fase offensiva. Dal 75’ La Mantia 5,5 – entra in campo tra gli applausi del suo pubblico ma non riesce a portare a casa il punto del pareggio.

Falco 6– Prestazione positiva. Corsa e tanta spinta sulla sua verticale. Bene quando si accentra e cerca il compagno libero..

All. Liverani 6 – I suoi uomini combattono per la durata del match tenendo il ritmo degli avversari. La squadra cado solo sotto il colpo da campione di Dzeko.

Anche nei minuti finali provano il tutto per tutto spingendosi nell’area di rigore avversaria con maggiore grinta.

ROMA

Pau Lopez 6 – Quando viene chiamato in causa, risponde con attenzione.

Florenzi 6 – Sempre presente in entrambe le fasi di gioco. Contiene Falco, e chiude gli spazi. Non si risparmia. Anche dalla panchina spinge la squadra fino all’ultimo secondo. Dal 77’ Spinazzola 6 – dà forze fresche in un momento difficile del match. Attento in copertura.

Mancini 6 – In crescita rispetto alle ultime uscite. Non stacca mai la spina ed è ordinato nel suo ruolo.

Smalling 6 – Riesce a contenere l’esuberanza di Falco. Quando viene chiamato in causa sui calci piazzati in favore della Roma purtroppo non risponde, gli manca la mira.

Kolarov 5,5 – Fonseca non lo risparmia mai. Può non eccellere in quello che fa ma aiuta con la sua esperienza. Va sul dischetto per trasformare il rigore ma Gabriel è più bravo ad intercettare.

Veretout 5,5 – Pomeriggio difficile in cui non prende in mano il centrocampo giallorosso. Prestazione mediocre e sotto le aspettative.

Diawara 5 – Oggi titolare non dà risposte positive. La voglia di dimostrare c’è ma anche tanti errori, moscio e lento nei passaggi.

Kluivert 6 – Bravo a saltare l’uomo ma meno preciso nel passaggio per i compagni. Pecca anche un po’ di presunzione in area.

Pellegrini 6 – Si trova meglio sull’esterno, così facendo lascia troppo solo Dzeko stenta a trovare la posizione con i leccesi ben piazzati in mezzo al campo. Cresce nel finale di primo tempo, continuando nella ripresa. Dal 71’ Zaniolo 5 – Tanta corsa, molta grinta ma indeciso nell’appoggio ai compagni.

Mkhitaryan 6 – Buoni movimenti, troppi passaggi errati. Inizia la ripresa con maggiore aggressività. Dzeko lo serve dopo un buon inserimento, ma schiaccia troppo il pallone e trova il palo esterno. Dal suo piede parte l'assist per lo 0-1 siglato dal bosniaco.

Dzeko 6,5 – Può non brillare ma sa fare gol. Si danna tanto per far salire la squadra. Anche nei minuti finali non si tira indietro e corre in copertura.

All. Fonseca 6 – La squadra entra in partita con forse troppa sufficienza. Manca il dinamismo a centrocampo. Non tutti gli uomini messi in campo oggi danno le risposte che si aspettava.

Arbitro Abisso 6 – Partita gestita con autorevolezza. I giallorossi reclamano un rigore nel primo tempo che neanche il var concede. Giusto il rigore concesso nella ripresa.

TABELLINO

LECCE-ROMA:0-1

LECCE (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tachtsidis, Petriccione, Majer; Mancosu, Babacar, Falco. A disp.: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Shakhov, Meccariello, La Mantia, Dubickas, Gallo, Lo Faso, Imbula. All. Liverani.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Fuzato, Mirante, Fazio, J.Jesus, Spinazzola, Santon, Kalinic, Cristante, Zaniolo, Antonucci, Pastore. All. Fonseca

Marcatori: 56’ Dzeko (R)

Arbitro: Abisso sez. di Palermo

Ammoniti: 18’Pellegrini (R), 26’ Mkhitaryan (R), 48’Smalling (R), 79’Lucioni (L)

Espulsi: