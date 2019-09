Serie A, 6/a giornata risultati e marcatori: vincono le romane, Bologna al tappeto

SERIE A 6 GIORNATA RISULTATI MARCATORI CLASSIFICA / Pomeriggio ricco di gol in Serie A. Dopo il lunch match delle 12.30 vinto dal Napoli di Ancelotti sono state tre le sfide disputate alle 15. Poco equilibrio e tanti gol all'Olimpico dove la Lazio ha asfaltato il malcapitato Genoa con i gol di Milinkovic-Savic, Radu, Caicedo ed Immobile. Due reti per tempo che hanno letteralmente fatto ammattire la compagine ligure pericolosa solo a tratti e ben disinnescata da Strakosha. Vince con più fatica l'altra romana. I giallorossi di Fonseca la sbloccano solo a metà ripresa con Dzeko prima di sprecare con Kolarov la chance della sicurezza dagli undici metro.

Punti fondamentali invece per in ottica salvezza per l'di Tudor a cui basta un gol diper superare unin leggera flessione di risultati.

Ecco risultati e marcatori delle sfide delle ore 15.00:

Lazio-Genoa 4-0

7' Milinkovic-Savic, 40' Radu, 59' Caicedo, 78' Immobile

Udinese-Bologna 1-0

27' Okaka

Lecce-Roma 0-1

64' Dzeko

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 18; Juventus* 16; Atalanta 13*; Napoli* 12; Roma* 11; Lazio* 10; Cagliari e Torino 9; Bologna* 8; Udinese* 7; Sassuolo*, Brescia*, Parma, Milan e Lecce* 6; Fiorentina, Verona e Genoa* 5; Spal* e Sampdoria* 3

*Una partita in più