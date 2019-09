p>LAZIO GENOA IMMOBILE INZAGHI / Pomeriggio di festa all'Olimpico per i tifosi della: la squadra di Simoneinfatti sta battendo per 4-0 il Genoa di Andreazzoli grazie alle reti siglate da. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Importantissimo il gol siglato dal bomber biancoceleste: dopo la rete del 4-0 che ha chiuso definitivamente i conti della partita, Immobile è andato in panchina ad abbracciare Inzaghi. Un gesto che pone fine alle polemiche degli ultimi giorni nate dopo il battibecco avuto tra i due dopo il cambio avvenuto nella sfida contro il Parma che ha poi portato alla panchina contro l'Inter nel turno infrasettimanale giocato mercoledì.