PAGELLE E TABELLINO LAZIO GENOA / La Lazio vince, convince e annichilisce il Genoa all'Olimpico, calando un poker che non lascia spazio ad interpretazioni ulteriori. La squadra di Inzaghi macina gioco con velocità e concretezza quando si tratta di arrivare al sodo, trovando quattro gol tutti con interpreti diversi. Segno che i biancocelesti sono una squadra corale, che imposta la manovra coinvolgendo tutti gli elementi. Grifone allo sbando, senza idee e messo costantemente sotto scacco dalla manovra avvolgente e dai ritmi imposti dai padroni di casa. Sugli scudi Milinkovic-Savic, ma sono autori di una grande partita anche Immobile e Strakosha.

LAZIO

Strakosha 7 - Compie un mezzo miracolo sulla conclusione di Romero nel primo tempo, mentre nella ripresa si allunga mettendo in angolo un velenosissimo tiro di Criscito e rispondendo presente ad un colpo di testa di Sanabria. In una vittoria netta c'è gloria anche per lui.

Luiz Felipe 7 - Si beve mezza squadra ospite quando parte dalla difesa al 78', per servire ad Immobile un assist fantastico tramutato nel poker biancoceleste.

Acerbi 6,5 - Il solito muro invalicabile per gli attaccanti avversari, anche se il Genoa combina poco per rendergli la partita difficile.

Radu 7 - Trova il gol del raddoppio con uno splendido sinistro che non lascia scampo all'omonimo portiere infilandosi proprio all'incrocio.

Milinkovic-Savic 7,5 - Prima segna il gol dell'apertura su assist di Immobile. Nella ripresa invece è lui a indossare i panni del suggeritore imbucando la corsa al tris di Caicedo. Dal 75' Parolo s.v.

Leiva 6,5 - Orchestra il gioco in cabina di regia, facilitato anche dal ritmo blando di pressing del Genoa.

Luis Alberto 6,5 - Il Var annulla la sua marcatura per un sospetto fallo di Savic avvenuto poco prima. Tuttavia la sua partita lo mette in mostra con un assist per Radu, che però ha il merito di invetarsi un gran gol.

Marusic 6,5 - Bene soprattutto nel primo tempo, poi rallenta un po' il ritmo a risultato acquisito. In generale buona prova.

Lulic 6 - Una partita senza grossi strappi la sua, molto ordinata e lucida. Il suo contributo non sarà determinante, ma di sicuro affidamento.

Correa 5,5 - Sottogiri rispetto ai compagni di squadra, che invece corrono a ben altra velocità. Costretto ad uscire anzi tempi per un acciacco. Dal 52' Caicedo 6,5 - A dieci minuti dal suo ingresso firma il tris su assist di un Savic su di giri, dribblando Radu in uscita e appoggiando in rete. Nel finale viene però ammonito per simulazione, un cartellino che avrebbe potuto sicuramente evitare.

Immobile 7 - Sembra aver abbandonato la sua indole di goleador per una da assist-man, dimostrando altruismo in più di una occasione, fra cui il passaggio vincente a Milinkovic-Savic per il vantaggio. Nella ripresa però si domostra freddo e spietato come sempre, quando Luiz Felipe lo mette in condizioni di battere Radu a tu per tu. Dall'86' Adekanye s.v.

All. Inzaghi S.7,5 - Una Lazio travolgente, granitica in difesa e sfavillante nella manovra. Sottomette il Genoa con facilità, senza mostrare punti deboli e detenendo dall'inizio alla fine il pallino del gioco.

GENOA

Radu I. 5 - Non ha colpe in realtà sui gol incassati, può solo arrendersi alla foga dell'attacco biancoceleste.

El Yamiq 4,5 - Una prestazione da dimenticare la sua.

Capisce veramente poco cosa gli accade intorno grazie alla velocità e alla tecnica degli attaccanti laziali. Viene anche ammonito.

Romero 5 - Vicino al gol, ma Strakosha gli dice di no con una gran parata. In difesa soffre tanto anche lui.

Criscito 5,5 - Male anche lui nella retroguardia del Grifone, ma nel finale va comunque vicino al gol con una conclusione da fuori su cui Strakosha deve compiere una bella parata.

Radovanovic 5 - Non riesce a ragionare in mezzo al campo, anche in fase di ripiego soffre tanto la pressione.

Ghiglione 5 - Non può sostenere la manovra dei compagni, perchè resta ancorato in fase difensiva. Ma soffre.

Cassata 5,5 - Combina poco in mezzo al campo, dovei dirimpettai biancocelesti lo mettono spesso in difficoltà. Prova una conclusione velleitariapoco prima di uscire, facile preda di Strakosha. Dal 69' Schone 5,5 - La partita è già ampiamente indirizzata al momento del suo ingresso in campo, può fare davvero poco.

Lerager 5 - Perde qualche duello di troppo a centrocampo, corre ma spesso a vuoto. Il tecnico lo sostituisce al termine della prima frazione. Dal 46' Pajac 6 - Subito in mezzo un bel cross mal sfruttato da Sanabria a pochi minuti dal suo ingresso. Dimostra comunque coraggio perlomeno perchè non appena riceve palla prova sempre la discesa.

Barreca 5 - Non riesce ad impensierire quasi mai i biancocelesti dalle sue parti. Poco propositivo e Andreazzoli opta per il cambio all'intervallo. Dal 46' Pandev 5 - Ex di turno, non si vede mai però.

Kouamé 5 - Poche occasioni, poco peso in attacco. Male.

Sanabria 6 - Cosa si divora al 48', di testa, rubando il tempo a Radu ma schiacciando a lato davanti a Strakosha. A un quarto d'ora dalla fine è proprio Strakosha a neutralizzare la sua conclusione, ancora una volta di testa, con un grande intervento. E' comunque l'ultimo ad arrendersi.

All. Andreazzoli 5 - Una debacle visto il risultato, ma soprattutto il gioco. Forse dovrebbe pensare ad un cambio di modulo con Saponara trequartista. Anche perchè le occasioni prodotte sono davvero pochissime. E in difesa si balla parecchio.

Arbitro: Pairetto 6 - Annulla la rete di Luis Alberto nel primo tempo per un precedente fallo di Milinkovic-Savic, che però rimane dubbio. Due soli ammoniti, in una partita che si rivela molto corretta. Giusto il giallo a Caicedo per simulazione nel finale.

TABELLINO

Lazio-Genoa 4-0

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic (dal 75' Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa (dal 52' Caicedo), Immobile (dall'86' Adekanye). A disp.: Bastos, Patric, Lukaku J., Vavro, Cataldi, Berisha, Lazzari, Jony, Proto. All.: Inzaghi S.

Genoa (3-5-2): Radu I.; El Yamiq, Romero, Criscito; Radovanovic, Ghiglione, Cassata (dal 69' Schone), Lerager (dal 45' Pajac), Barreca (dal 45' Pandev); Kouamé, Sanabria. A disp.: Goldaniga, Biraschi, Zapata, Ankersen, Saponara, Pinamonti, Favilli, Marchetti, Jandrei. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. di Nichelino)

Marcatori: 7' Milinkovic-Savic (L), 40' Radu (L), 59' Caicedo (L), 78' Immobile (L)

Ammoniti: 29' El Yamiq (G), 73' Sanabria (G), 90' Caicedo (L)

Espulsi: