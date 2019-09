LAZIO GENOA LUIS ALBERTO / Var protagonista al 37' del primo tempo nella sfida dell'Olimpico tra Lazio e Genoa. I biancocelesti siglano il gol del raddoppio con Luis Alberto ben servito da Immobile.

Lo spagnolo batte, ma il Genoa protesta e il direttore di gara Pairetto, su suggerimento della Var room, va a consultare il monitor e annulla la rete per via di un fallo disu, prima che il serbo lanciasse Immobile, involatosi poi a servire l'assist per Luis Alberto. Il gioco è ripartito quindi con un calcio di punizione per il Genoa.