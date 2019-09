NAPOLI MERTENS MARADONA / Con il gol siglato oggi nella vittoria per 2-1 sul Brescia, Dries Mertens si avvicina alla vetta della classifica marcatori all-time del Napoli. Il belga, in sette stagioni con i partenopei, è infatti andato a segno 114 volte e ora i 115 gol di Diego Armando Maradona sono davvero ad un passo.

Così come sempre più vicino è il record dell'amico ed ex compagno di squadra Marek, che di gol ne ha siglati 121. Hamsik e Maradona sono rispettivamente al primo e secondo posto della classifica marcatori di tutti i tempi del club partenopeo: l'obiettivo del belga è ora quello di superarli entrambi, un'impresa in cui l'attaccante potrebbe riuscire nel corso di questa stagione.