LECCE-ROMA VOTI DEL PRIMO TEMPO/Si va negli spogliatoio sullo 0-0, partita con pochi spunti interessanti. La Roma fa tanto possesso palla ma non concretizza, manca soprattutto il guizzo nell’ultimo passaggio e sotto porta. Il centrocampo giallorosso è lento e statico, Kluivert prova a velocizzare la manovra ma non sempre è seguito dai compagni. Gli uomini di Fonseca reclamano un rigore per un fallo di mano in area di Lucioni, l’arbitro e il var non lo concedono. Tanto caldo nel pomeriggio pugliese che porta al cooling break per far rifiatare i giocatori.

Il Lecce schiacciato nella propria metà campo sfrutta al meglio le ripartenze con le accelerazioni di Falco e gli inserimenti di Mancosu, creando insidie sulla retroguardia giallorossa.

TABELLINO

LECCE-ROMA: 0-0

LECCE (4-3-3): Gabriel 5,5; Rispoli 6, Rossettini 6, Lucioni 6, Calderoni6; Tachtsidis 6, Petriccione 5,5, Majer5,5 ; Mancosu 6, Babacar 6, Falco6. A disp.: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Shakhov, Meccariello, La Mantia, Dubickas, Gallo, Lo Faso, Imbula. All. Liverani.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6, Mancini 6, Smalling 6 , Kolarov 5,5; Veretout 5, Diawara 5; Kluivert 6, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5,5; Dzeko 6. A disp.: Fuzato, Mirante, Fazio, J.Jesus, Spinazzola, Santon, Kalinic, Cristante, Zaniolo, Antonucci, Pastore. All. Fonseca

Marcatori:

Arbitro: Abisso sez. di Palermo

Ammoniti: 18’Pellegrini (R), 26’ Mkhitaryan (R)

Espulsi: