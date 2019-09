NAPOLI BRESCIA MERTENS / Dopo il successo maturato nel lunch match contro il Brescia, Dries Mertens, autore di uno dei due gol siglati dal Napoli, si è concesso ai microfoni di 'Dazn' per commentare la partita che si è disputata quest'oggi al San Paolo: ''Non si può prendere gol in quel modo, devi mantenere la porta inviolata e tutto diventa più facile. Oggi abbiamo sofferto, per fortuna non abbiamo preso il secondo gol. Non si può.

Non abbiamo sofferto tantissimo, ma abbiamo corso all'indietro. Noi siamo una squadra che deve andare in avanti. Abbiamo sbagliato il secondo tempo, ma nel primo abbiamo fatto bene". Tutte le news di calciomercato e non solo:

Maradona nel mirino: "Anche per quello sono un po' deluso. Allan mi ha dato un ben pallone, io volevo metterla sul primo palo. Per me era importante e sarebbe stato un gol importante per la squadra".