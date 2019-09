NAPOLI BRESCIA ANCELOTTI DI LORENZO / "Normale soffrire in queste partite, la squadra fatto molto bene in particolare nel primo tempo soprattutto. Se però non chiudi la gara sul 3-0, dopo si vive con un po' di apprensione. Credo per entrambe le squadre sia stato sforzo notevole con questo caldo, ma sono soddisfatto". Così Carlo Ancelotti al termine della sfida contro il Brescia, vinta dal Napoli per 2-1. Il tecnico ha parlato al termine del match ai microfoni di 'DAZN': "Gli ultimi 10 minuti ci siamo messi a cinque a centrocampo per chiudere meglio le corsie laterali.

In possesso palla contro squadre con due attaccanti usiamo i tre difensori alzando di più, è una situazione offensiva quando abbiamo palla, mentre senza pallasi abbassa e difendiamo a quattro". Proprio su Di Lorenzo: "Credo sia una grande sorpresa, è molto affidabile ed è uno dei pochi giocatori a cui non devi spiegare molto le cose". Su: "E' un giocatore con caratteristiche nuove per noi, può giocare con tutti i nostri attaccanti. Ho optato per lui perché pensavo potesse avere forte presenza in area. Uscito Llorente ho optato per mettere centrocampista in più e gestire possesso perché squadra era stanca, Milik e Insigne saranno freschi per mercoledì. Settimana prossima? Penso più alla gara contro il".