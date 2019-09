CALCIOMERCATO BRESCIA TONALI JUVENTUS INTER NAPOLI/ Già nella scorsa stagione, quando era in Serie B, Sandro Tonali è stato uno dei giocatori italiani ad essere protagonisti delle voci di calciomercato legate alle big del nostro calcio. In estate invece, il nome del centrocampista del Brescia è stato avvicinato soprattutto alla nuova Fiorentina di Rocco Commisso che, nelle ultime battute della finestra dei trasferimenti, ha provato il colpaccio dal club di Massimo Cellino. Nel frattempo, il primo campionato di Serie A per Tonali ed un inizio davvero da campione per il classe 2000 che, dopo la bella prestazione con la Juventus, ha bissato con una super partita al San Paolo di Napoli.

Calciomercato Brescia, dalla Juventus al Napoli: le big su Tonali

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Sandro Tonali in ottica Juventus, con Paratici che avrebbe spostato il mirino proprio sul duttile centrocampista a disposizione di Eugenio Corini. Nei mesi scorsi c'era anche la Roma, ma il cambio di direttore sportivo, con Petrachi al timone, potrebbe cambiare le cose. Non solo, Inter e Milan continuano a monitorare Tonali, così come lo stesso Napoli di Ancelotti e Giuntoli, che ha potuto vedere oggi le sue qualità con l'assist da calcio d'angolo, ed un grandissimo gol dalla distanza poi annullato dal VAR.