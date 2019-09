PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-BOLOGNA/ Un ottimo e cinico Okaka, mette ko i rossoblù che, eccetto in qualche occasione, non riescono mai ad essere incisivi sotto porta. Giornata negativa per Denswil.

UDINESE

Musso 6 – Bene sia nelle uscite alte che nei disimpegni con i piedi.

Troost-Ekong 6,5 – Controlla senza grossi problemi Sansone, limitandone il raggio d’azione.

Becão 7 – Legge bene le sortite offensive del Bologna, effettuando buone chiusure.

Samir 6,5 – Presta molta attenzione nell’uno contro uno con Orsolini, riuscendo a limitare l’estro del fantasista rossoblu.

Sema 6,5 – Nonostante sia sinistro, riesce a giocare sulla destra senza problemi, proponendosi con i giusti tempi in attacco.

Jajalo 6 – Discreta prova dell’ex Palermo, che aiuta Sema in fase di non possesso palla.

Mandragora 6,5 – Grinta, determinazione e intelligenza tattica: tutte capacità utili a far girare l’Udinese.

Fofana 6,5 – E’ il veterano dell’Udinese: lotta, corre e cerca sempre l’ampiezza creando problemi al Bologna. Dall’83’ Walace- s.v.

Stryger Larsen 7 – Buona prova dell’esterno svedese che, oltre a fare una buona fase difensiva, è anche autore dell’assist che porta al gol di Okaka. Dal 75’ De Maio – s.v.

Okaka 7 – Tanto impegno e tanto movimento senza palla. Riesce a giocare bene con Nestorovski. Sfrutta a dovere l’assist di Stryger Larsen per segnare il suo primo gol stagionale. Dal 64’ Lasagna 6,5 – Con la sua velocità, l’Udinese può ripartire in contropiede, tenendo in apprensione la difesa avversaria.

Nestorovski 6,5 – Alla sua seconda partita stagionale da titolare, lotta come un leone e crea spazi per i compagni di squadra.

All. Tudor 7 – La sua Udinese ritorna alla vittoria dimostrando, sia di sapere costruire che di saper soffrire nei momenti opportuni.

BOLOGNA

Skorupski 6 – Incolpevole sul gol di Okaka. Buona la sua parata ad inizio primo tempo su Nestorovski.

Tomiyasu 6 – Buona prova del terzino giapponese che riesce a mantenere la posizione.

Bani 6 – Discreta prova dell’ex Chievo, che prova spesso a giocare d’anticipo.

Denswil 5 – Soffre e non poco le due punte di peso friulane.

In ritardo sul gol di Okaka.

Krejci – Stringe troppo la sua posizione quando l’Udinese attacca dal suo lato. Poco preciso in fase di costruzione.

Medel 6 – Lotta come un leone, provando a proteggere la difesa. E’ l’ultimo a mollare.

Dzemaili 5 – Prova a costruire e a far ripartire l’azione, ma non sempre vi riesce. Dal 76’ Destro – s.v.

Orsolini 5 – Eccetto qualche piccolo spunto, non riesce a fare molto in fase offensiva. Dal 54’ Olsen 6,5 – Entra in campo e prova a dare brio alla manovra rossoblù, mettendo in crisi la difesa bianconera.

Soriano 5 – Estraneo quasi sempre dal gioco, non riuscendo quasi mai ad inserirsi come dovrebbe fare. Si fa espellere dopo il fischio finale per proteste.

Sansone 5 – Tanta corsa ed impegno, ma non riesce mai ad incidere quanto ci si aspetterebbe. Dal 59’ Palacio 6 – Da esterno prova ad inventare ma da solo può fare poco.

Santander 6 – Bravo nel difender palla e far salire la squadra. Prova a sfruttare qualche contropiede ma è spesso da solo.

All. Tanjga 5,5 – Il suo Bologna gioca ma non con la solita velocità, perdendo la solita imprevedibilità.

Arbitro: Giua 6 – Discreta prova del direttore di gara della sezione di Olbia, che tiene sotto controllo la gara sanzionando con l’ammonizione i falli più cattivi.

TABELLINO

UDINESE-BOLOGNA 1-0

Udinese (3-5-2): Musso, Becão, Troost-Ekong, Samir, Stryger Larsen (75’ De Maio), Mandragora, Jajalo, Fofana (83’ Walace), Sema, Okaka (64’ Lasagna), Nestorovski. A disposizione: Perisan, Nícolas, Nuytinck, Opoku, Sierralta, Barak, Kubala, Pussetto. All. Tudor

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci, Medel, Dzemaili (76’ Destro), Orsolini (54’ Olsen), Soriano, Sansone (59’ Palacio), Santander. A disposizione: Sarr, da Costa, Danilo, Mbaye, Corbo, Paz, Svanberg, Schouten, Poli. All. Tanjga

MARCATORI: 27’ Okaka (U)

ARBITRO: Antonio Giua (Sez. di Olbia)

AMMONITI: 41’ Okaka (U), 55’ Soriano (B), 75’ Bani (B), 77’ Troost-Ekong (U), 85’ Nestorovski (U), 85’ Skorupski (B)

ESPULSI: