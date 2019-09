SONDAGGIO LUKAKU / Tra i colpi del calciomercato estivo, chi è fino ad ora colui che ha reso meglio? I follower dell'account Twitter di Calciomercato.it non hanno dubbi: si tratta di Romelu Lukaku.

Per il 43% dei votanti, il centravanti belga dell'è il nuovo acquisto che meglio ha reso in questo inizio di stagione. Piuttosto distanziati gli altri candidati, con Franckscelto dal 22% dei votanti. Terzo posto per Matthijs, selezionato dal 21%. Quarta piazza per Hirving, ritenuto il nuovo acquisto che ha avuto il rendimento migliore solo dal 14%.