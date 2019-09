p>CALCIOMERCATO INTER PERISIC MANCHESTER UNITED/ Intervistato ai microfoni di 'The Athletic', Ivan, attaccante esterno di proprietà dell'Inter ed attualmente in prestito al Bayern Monaco, ha parlato del suo periodo all'Inter e di alcune voci di calciomercato : "Sono stato davvero molto vicino al Manchester United, quandomi ha chiamato è stato pazzesco, era impossibile dire di no. Giocare in ognuno dei grandi campionati è sempre stato il mio sogno, ma poi non è avvenuto. Non vorrei entrare in maggiori dettagli, ma le vere ragioni del mancato trasferimento le ho scoperte soltanto dopo". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!