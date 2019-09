DIRETTA PARMA TORINO FORMAZIONI / Tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale rispettivamente contro Sassuolo e Milan, D'Aversa e Mazzarri sperano di concedere il bis nel monday night della sesta giornata. In programma alle 20.45, Parma-Torino chiuder il palinsesto del penultimo turno prima della sosta per le nazionali.

In caso di vittoria, i Ducali raggiungerebbero a 9 punti in classifica i granata che, dal canto loro, non vogliono perdere terreno rispetto alle zone alte della graduatoria. Calciomercato.it seguirà l'evento in tempo reale.



FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-TORINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

TORINO (3-4-2-1) Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Ansaldi, Rincon, Meité, Ola Aina; Verdi, Baselli; Belotti. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A:Inter punti 18, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma 11, Lazio 10, Cagliari 10, Parma 9, Torino 9, Fiorentina 8, Bologna 8, Udinese 7, Sassuolo 6, Brescia 6, Milan 6, Lecce 6, Verona 6, Genoa 5, Spal 3, Sampdoria 3.