DIRETTA PARMA TORINO FORMAZIONI / Tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale rispettivamente contro Sassuolo e Milan, D'Aversa e Mazzarri sperano di concedere il bis nel monday night della sesta giornata. In programma alle 20.45, Parma-Torino chiuder il palinsesto del penultimo turno prima della sosta per le nazionali.

In caso di vittoria, i Ducali raggiungerebbero a 9 punti in classifica i granata che, dal canto loro, non vogliono perdere terreno rispetto alle zone alte della graduatoria. Calciomercato.it seguirà l'evento in tempo reale.



FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-TORINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

TORINO (3-4-2-1) Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Ansaldi, Rincon, Meité, Ola Aina; Verdi, Baselli; Belotti. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 18, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma 11, Lazio 10, Cagliari 10, Torino* 9, Fiorentina 8, Bologna 8, Udinese 7, Sassuolo 6, Brescia 6, Milan 6, Lecce 6, Parma* 6, Verona 6, Genoa 5, Spal 3, Sampdoria 3.

*Una partita in meno