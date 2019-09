TORINO PARMA CONFEENZA STAMPA MAZZARRI / Il Torino ha conquistato 9 punti nelle prime cinque giornate di campionato. Domani il club granata affonterà in casa il Parma in una sfida che sarà importante per non perdere terrenno dalle squadre in vetta. Come di consueto nei giorni di vigilia, Walter Mazzarri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti:

SULLA GARA - "Affrontereno una delel squadre più ostiche per noi. Loro quando ripartono sono micidiali. Dobbiamo starci con la testa e con le gambe".

SU BONIFAZI E ZAZA - "Non conosco le loro condizioni, contro il Milan è stata una gara molto dispendiosa. Il problema di quest'anno è quello di trovare brillantezza nei 95'.

In diversi in rosa non hanno ancora i 90': devo fare molti calcoli per vedere chi può partire o meno dall'inizio. Non so la formazione ancora".

SU NKOULOU - "Ho detto al gruppo che il ragazzo è ripartito da zero: si è rimesso in pari. Per quanto mi riguarda da questo momento è tutto azzerato. Devo ancora decidere ma è alla pari con tutti i compagni di reparto. Al di là del suo discorso, solo Bremer e Izzo hanno svolto il ritiro: loro due solamente hanno la condizione migliore. Nkoulou stava giocando prima di dare innizio a quella situazione: è esperto ed è pronto per scendere in campo. Qualora dovessi schierarlo potrebbe giocare meno rispetto al solito".

SU VERDI - "Può giocare in diversi ruoli: è bravo tecnicamente e ha corsa. Può fare tutto quando è in forma. La brillantezza la si trova solo giocando"