MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Il Manchester City sta preparando il terreno per la successione di Pep Guardiola sulla panchina del club. In scadenza di contratto nel 2021, il manager spagnolo secondo fonti inglesi non prolungherà, salvo colpi di scena, la sua permanenza oltre tale data e dunque i dirigenti dei 'Citizens' hanno già iniziato la ricerca del possibile successore.

Un nome da tenere d'occhio è quello di Giovanni, fino allo scorso 30 giugno alla guida del Feyenoord. Svincolatosi dal club olandese, l'ex terzino si è avvicinato al City dove vanta parecchie conoscenze, dalla dirigenza allo stesso Guardiola, ufficialmente per motivi di aggiornamento e studio. Secondo il 'Daily Mirror' però, van Bronckhorst sarebbe stato già messo sotto contratto ottenendo un pass che gli dà accesso a tutte le aree del club con l'obiettivo di fargli conoscere le dinamiche societarie e le varie strutture fino in fondo, in attesa di poter sostituire Guardiola se il club lo riterrà pronto.