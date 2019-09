Inter, altra panchina per Spalletti. Un giocatore può seguirlo

CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI - Tra gli allenatori senza panchina Luciano Spalletti è sicuramente tra i più corteggiati.

Dopo essere stato accostato a Fiorentina, Milan e Monaco, per il tecnico toscano ancora sotto contratto con l'Inter è emersa una nuova pista. E un suo pupillo in nerazzurro può seguirlo... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE SU INTERLIVE