CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA RENNES MARSIGLIA / Eduardo Camavinga è uno dei giovani più promettenti del panorama europeo. Il mediano classe 2002 ha già disputato 9 partite con la Prima squadra del Rennes, attirando su di sé gli interessi di diversi club, tra cui il Milan. Oltre ai rossoneri però sulle sue tracce si sarebbe messo in passato anche il Marsiglia.

A svelare i motivi per i quali il calciatore non si sia mosso dal proprio club è stato il tecnico: "Quando sono arrivato a Marsiglia - riporta 'La Provence' - mi sono preso del tempo per studiare Camavinga: è stato impressionante. Ho chiesto ad Andoni (DS del Marsiglia ndr.) se si poteva fare un'offerta al Rennes: mi ha risposto che la valutazione del calciatore era di 40 milioni di euro".

