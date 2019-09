Juventus, dietrofront Psg su Meunier

JUVENTUS MEUNIER / Asse caldo tra Juventus e Paris Saint-Germain che continuano ad incrociare i propri radar di mercato.

Sfumata la trattativa per Dybala in estate, sono tanti i nomi finiti nelle discussioni tra i club con i biaconeri che, in particolare, continuano a monitorare la situazione di Thomas, terzino belga classe '91 in scadenza di contratto a fine stagione con i parigini. Ex Club Bruges, è da tempo un nome che circola in orbita juventina e nell'ultima finestra estiva il Ds Leonardo sembrava orientato a cederlo. Lo stesso giocatore poi ha spinto per restare ed ora, secondo il portale transalpino 'Le10sport', avrebbe ricevuto una prima offerta per il rinnovo del suo contratto che taglierebbe fuori di fatto la Juventus.