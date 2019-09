CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC AL RAYYAN / Il futuro di Mario Mandzukic non sarà all'Al Rayyan. Nonostante non rientri nel progetto tecnico di Sarri, l'attaccante della Juventus non lascerà Torino per dirigersi nel club del Qatar, paese in cui il calciomercato chiuderà ufficialmente nella giornata di domani.

I qatarini infatti hanno provato a trattare il croato senza però trovare fortuna. Di qui la decisione di rinunciare ai negoziati per l'ex: "L'Al Rayyan - si legge sul profilo ufficiale 'Twitter' della società - annuncia la sospensione dei negoziati con il calciatore croato Mario Mandzukic".

