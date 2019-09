JUVENTUS BUFFON CASILLAS / Ennesimo record di una carriera straordinaria per Gianluigi Buffon, che contro la Spal ha collezionato la 903° presenza con la maglia di una squadra di club, superando Paolo Maldini nella classifica all-time dei calciatori italiani.

Pomeriggio inoperoso per il portiere della, che nel post-gara oltre ad analizzare la vittoria e la nuova gestione targata Sarri , ha mandato un bel messaggio al collega e amico Iker

Tra i due c'è sempre stata grande stima e rispetto, con Buffon che si augura un pronto ritorno in campo dell'estremo difensore spagnolo - in forza al Porto - dopo l'infarto al miocardio che lo ha colpito lo scorso maggio: "Forza Iker, lo aspettiamo. Che possa ritornare in campo? Deve tornare a giocare, non possa", le parole del 41enne ex PSG ai microfoni di 'Onda Cero'.