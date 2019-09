PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-ATALANTA 1-4: Gomez imprendibile, disastro Chiriches

PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO ATALANTA/ Anticipo serale della sesta giornata che vede affrontarsi Sassuolo ed Atalanta al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Primo tempo incredibile dell'Atalanta che segna quattro gol. Al 6' Gomez scende a prendere palla a centrocampo e parte in una cavalcata incredibile, supera tutta la difesa e conclude con un gol di punta. Dopo solo sette minuti la dea trova di nuovo la via del gol. Al 13' Ilicic mette in area un cross basso che trova sul secondo palo Gosens pronto a ribadire in porta il gol del raddoppio. Al 29' Gomez parte di nuovo da centrocampo, scambia con Zapata ed insacca il 3-0, doppietta per il papu. Poker calato al 35', Hateboer disegna un cross preciso per la testa di Zapata. 4-0 dopo solo 35 minuti. La reazione del Sassuolo arriva nella ripresa. Al 62' con Defrel bravo a girarsi in area e insaccare col sinistro. Finisce 1-4 per l'Atalanta. Vittoria importantissima per la squadra di Gasperini in vista della sfida contro lo Shaktar in Champions.

SASSUOLO

Consigli 6- Bravo a chiudere la porta a Zapata, Hateboer. e Barrow Può poco sui gol subiti.

Toljan 4.5- Subisce un tunnel pesantissimo dal Papu Gomez sul gol dell'1-0. Meglio quando avanza che in difesa

Chiriches 4- Disastroso sia nel gol di Gomez dell'1-0, che nel farsi anticipare da Zapata sul 4-0. Serata da dimenticare.

Ferrari 5.5- Prova non positiva per lui come per tutta la difesa.

Peluso 5- Sempre in difficoltà nelle avanzate di Hateboer. (dal 46' Tripaldelli 6- Partita attenta del giovane terzino, non esagera.)

Duncan 5.5- Non si vedono i suoi soliti spunti. Serve l'assist a Defrel per il gol neroverde. (dall'81' Magnanelli S.V.)

Obiang 5.5- Prova qualche verticalizzazione, ma sbaglia molto.

Bourabia 5- Sbaglia moltissimi passaggi, sopratutto gli appoggi di prima. Troppi palloni persi. (dal 46' Traore 6- molto propositivo, cerca di scuotere la sua squadra)

Berardi 5.5- Nel primo tempo si mette in mostra solo per la simulazione, prova a riprendersi con qualche tiro da fuori nella ripresa ma in maniera inefficace.

Boga 6.5- Il più positivo dei suoi. Molti spunti sfruttando la sua velocità, ma da solo può poco.

Defrel 6.5- Riceve pochi palloni, bravo a trovare il gol girandosi bene in area.

All. De Zerbi 5- La sua squadra non scende in campo nel primo tempo. La difesa è un colabrodo, quattro gol subiti in 35 minuti. Nel secondo tempo la squadra scende in campo più cattiva ma ormai è troppo tardi.

Forse sbagliato lasciare fuori Traore e Caputo.

ATALANTA

Sportiello 6- Bravo in un paio di interventi, non può nulla sul gol.

Toloi 6.5- Chiude sempre bene, bravo a stare dietro a Boga.

Djimsiti 6- Fa il suo senza troppi problemi nel primo tempo, disattento su Defrel nel gol del Sassuolo.

Masiello 6.5- Sempre molto attento, mai troppo impegnato come tutta la difesa.

Hateboer 6.5- Una costante spina nel fianco della squadra neroverde, spinge molto ed è molto propositivo. Disegna l'assist per Zapata, e sfiora anche il gol.

Pasalic 6- Del centrocampo è quello che si vede di meno. Spesso ripreso da Gasperini perchè addormenta la partita.

Freuler 6.5- Buona prova del centrocampista svizzero, buoni gli inserimenti.

Gosens 7- Bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo ed a ribadire in rete il secondo gol dell'Atalanta. Spinge sempre molto. (dal 61' Arana 6- entra in una situazione in cui serve solo gestire, per questo non spinge molto)

Ilicic 7- La sua classe è sempre evidente in campo. Confeziona ottimi passaggi per i compagni e recupera anche molti palloni. Preziosissimo l'assist d'esterno per il gol di Gosens.

Gomez 8- Cavalcata incredibile per trovare il gol che sblocca le marcature. Poi trova la doppietta grazie ad un ottimo uno-due con Zapata. In grande forma. (dal 72' Malinovskyi S.V)

Zapata 7- Spreca un occasione regalatagli da Chiriches, ma si fa perdonare con il gol del 4-0. Ottimo anche l'assist di prima per Gomez. (dal 74' Barrow 6- Usa la sua velocità per spingere e crearsi un occasione da gol)

All. Gasperini 7- Un'Atalanta a dir poco straripante. Partenza incredibile con quattro gol nel primo tempo. Vittoria importantissima che regala molte conferme dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro la Roma ed in vista dell'importante gara di Champions contro lo Shaktar.

Arbitro: Valeri 6.5- Partita non troppo impegnativa per l'arbitro romano. Bravo a vedere la simulazione di Berardi, buona anche la comunicazione con il var.

TABELLINO

SASSUOLO-ATALANTA 1-4

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso (dal 46' Tripaldelli), Duncan (dall'81' Magnanelli), Obiang, Bourabia (dal 46' Traore); Berardi, Defrel, Boga. A disposizione: Pegolo; Romagna, Marlon, Kyriakopoulos, Muldur, Locatelli, Mazzitelli, Raspadori, Caputo. All. De Zerbi

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens (dal 61' Arana); Gomez (dal 72' Malinovskyi); Ilicic, Zapata (dal 74' Barrow). A disposizione: Gollini; Rossi, Palomino, Kjaer, Castagne, Ibañez, De Roon. All. Gasperini

Arbitro: Paolo Valeri (sezione di Roma 2)

Marcatori: 6' Gomez, 13' Gosens, 29' Gomez, 35' Zapata, 62' Defrel

Ammoniti: 33' Berardi, 43' Ferrari, 69' Toloi, 87' Malinovskyi

Marco Deiana