Inter, lo sfogo social di Alexis Sanchez dopo l'espulsione

SAMPDORIA INTER SANCHEZ SFOGO / Giornata agrodolce per Alexis Sanchez. Il cileno, per la prima volta in questa stagione, è partito dal primo minuto in un match con l'Inter, quello contro la Sampdoria. Il suo primo tempo è stato da sogno: l'attaccante ha deviato in porta un tiro di Sensi per l'1-0 e ha poi siglato il secondo, sempre su assist del centrocampista.

In apertura di ripresa, però, l'ex United è stato espulso per doppia ammonizione dopo un contatto in area che l'arbitro ha valutato come simulazione. Il calciatore, in serata, ha commentato il suo pomeriggio di luci ed ombre con un post pubblicato attraverso il suo profilo Instagram: "Felice per la vittoria, per l’atteggiamento della squadra e i miei primi due gol... Ma triste per l’espulsione ingiusta a mio parere. Adesso pensiamo alla prossima partita!".

