SASSUOLO ATALANTA RECORD / Un'Atalanta storica quella che ha chiuso il primo tempo al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

I primi 45 minuti di gioco sono stati da incubo per i neroverdi, che tornano negli spogliatoi con quattro reti sul groppone: un golazo del Papu Gomez ha aperto le danze dopo sette minuti, e poi Gosens, ancora il Papu e Zapata hanno distrutto gli avversari, chiudendo virtualmente la sfida con circa 60 minuti d'anticipo. Una pioggia di reti che, per la Dea, non si vedeva da quasi 20 anni: come segnalato dalla 'Opta', infatti, era da gennaio 2001 (contro l'Udinese), che i bergamaschi non segnavano quattro reti nel corso del primo tempo di una trasferta di Serie A. Quello di Gasperini è un gruppo che pare inarrestabile.

