Juventus, Pogba vuole lasciare Manchester a gennaio: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Dopo la lunga telenovela di quest'estate, il caso Paul Pogba sembra destinato a far discutere ancora parecchio. Il campione francese è rimasto al Manchester United ma il desiderio espresso a inizio estate di cambiare aria sembra ancora molto presente tra i suoi pensieri.

Una situazione tesa, che potrebbe portare a clamorose sorprese già nei prossimi mesi: secondo quanto svelato dagli inglesi di 'The Sun', infatti, il centrocampista farà il possibile per trasferirsi in un nuovo club lontano dalla Premier già a gennaio, sempre che le trattative per il suo rinnovo contrattuale non portino a raddoppiare il suo attuale stipendio, che supera i 15 milioni di euro netti a stagione. Pogba gradirebbe un ritorno alla Juventus, che si è mossa nei mesi scorsi per comprendere la sua situazione , ma anche l'ipotesilo affascina: Zidane lo ha messo da tempo in cima alla lista dei suoi desideri e Florentino Perez dovrà tentare nuovamente di accontentarlo. Dovesse esserci un'apertura da parte dei 'Red Devils', sia bianconeri che merengues faranno la loro mossa.