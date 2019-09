SAMPDORIA INTER BROZOVIC BARCELLONA JUVENTUS / L'Inter continua a vincere in campionato. Sei su sei dopo il successo per 3-1 in casa della Sampdoria.

Tra i protagonisti anche Marceloche nel post-partita ha detto la sua ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo fatto una buona partita, secondo me non c’era il rosso, ma va bene, siamo andati a soffrire, ma abbiamo giocato da squadra. Conte ci dice cosa dobbiamo fare in allenamento e ognuno sa cosa deve fare in campo e si vede. Anche stasera abbiamo fatto una buona partita e dobbiamo dare continuità. Dobbiamo proseguire su questa strada. Barcellona e Juve? Prima c’è il Barcellona, la Juve è la seconda partita e non ci interessa per ora. I blaugrana sono una delle squadre più forti del mondo però noi siamo l’Inter e dobbiamo dimostrare di essere anche noi top".