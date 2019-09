ICARDI PSG INTER CALCIOMERCATO / L'Inter continua a vincere in campionato, a Genova centra la sesta vittoria in altrettante partite di Serie A. I nerazzurri, anche se con qualche apprensione dovuta al rosso di Sanchez, macinano punti e prestazioni. Lautaro non ha soddisfatto in pieno Conte, ma l'ingresso di Lukaku ha dato peso all'attacco allentando i ritmi. Ad ora, dunque, nessuna nostalgia di Mauro Icardi. Che intanto prosegue il suo momento poco felice anche al PSG.

L'attaccante argentino ancora fatica a inserirsi negli schemi di, anche per colpa della presenza di mostri sacri comeche si sta riconquistando l'affetto dei tifosi.

Il brasiliano anche oggi è stato decisivo, segnando il gol vittoria contro il Bordeaux che ha regalato ai parigini la sesta vittoria su otto. Icardi, però, anche stasera è rimasto in panchina per tutto il match, nonostante l'assenza di Cavani che teoricamente gli spalanca le possibilità di prendersi il PSG. L'ex capitano nerazzurro ha debuttato giocando una mezz'oretta il 14 settembre contro lo Strasburgo, ma in campionato - nelle successive tre partite - non è mai più sceso in campo. L'attaccante nato a Rosario ha invece sfidato da titolare il Real Madrid in Champions League, facendo segnare 60 minuti di gioco. In generale Icardi sembra molto lontano dall'essere un giocatore importante per Tuchel e la situazione è destinata a non migliorare visto il rientro di Cavani. In questo modo, il PSGdifficilmente eserciterà il diritto di riscatto fissato a 65 milioni la prossima estate. Con queste premesse, tra meno di un anno l'Inter - molto probabilmente - si troverà di nuovo a 'combattere' con una situazione a dir poco spinosa. Con un Icardi sempre fuori dal progetto. E nuovi capitoli della telenovela da scrivere.