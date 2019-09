Sampdoria-Inter, clamoroso Sanchez: espulso!

SAMPDORIA INTER CLAMOROSO SANCHEZ / Gioie e dolori per AlexisSanchez. L'attaccante dell'Inter, alla prima da titolare, ha realizzato un gol e mezzo (deviazione decisiva su tiro di Sensi) nel match contro la Sampdoria. Un primo tempo dunque da super protagonista per l'ex Manchester United.

Nella ripresa, però, la svolta, in negativo: Sanchez, già ammonito per un fallo nei primi 45 minuti di gioco, riceve il secondo giallo per simulazione. Espulsione e Sanchez fuori a testa bassa. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo nerazzurro CLICCA QUI . Niente Inter-Juventus dunque per l'attaccante.