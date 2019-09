SENSI INTER SAMPDORIA INTERVALLO / L'Inter domina il primo tempo di 'Marassi' e chiude sul 2-0 grazie a due gol fortunosi di Sensi - con la deviazione di Sanchez - e dello stesso attaccante cileno favorito da un tiraccio di Sensi.

Il centrocampista ex Sassuolo ha parlato a 'Sky Sport' al termine della prima frazione di gara: "L’impressione è che ci trovassimo a memoria, abbiamo avuto un impatto importante in un campo difficile. La squadra sta rispondendo bene, l’abbiamo preparata bene anche se abbiamo avuto poco tempo. Stiamo creando tanto, dobbiamo fare almeno un altro gol per chiuderla".

Ti va anche bene in questo periodo, come sui gol.

Molta fortuna, quello sì. Volevo tirare in porta ed è arrivata a Sanchez, è andata bene.