JUVENTUS SPAL BUFFON / Ennesimo record per Gianluigi Buffon nel match contro la Spal. Il portiere della Juventus ha parlato in zona mista dopo il match odierno: "E' una bella soddisfazione, non ero a conoscenza di essere così vicino a Maldini fino alla partita con il Verona. E' un qualcosa che mi rende felice e orgoglioso, sono contento perché non ci arrivo trascinandomi ma da giocatore di alto livello. E lo dico senza peccare di presunzione.

Ringrazierò per sempre i miei genitori e la vita che è stata benevola con me, però posso dire di averci messo qualcosa anche di mio".

SVOLTA - "Cambiamenti? La Juve ha fatto questa scelta e vedendo questo inizio di stagione i risultati rimangono buoni. Le prestazioni sono sempre in crescendo e questo mi lascia ben sperare perché in questo gruppo c'è sempre tanta voglia di migliorare e di bruciare le tappe per arrivare a soddisfare il nostro allenatore, se mai ci si possa riuscire visto che è un eterno insoddisfatto un po' come me. Ma è l'unico modo per poter crescere ulteriormente e alzare sempre l'asticella".

INTER - "L'Inter e Conte? Sarà sicuramente una partita dura, ne ho la piena certezza. Rispetto al risultato che ne uscirà fuori sono sicuro che avremo l'Inter sempre intorno fino alla 38a giornata: non so se un po' avanti, un po' indietro o allo stesso livello, ma sarà sempre lì".