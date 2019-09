Calciomercato Juventus, addio Emre: Sarri parla chiaro!

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN SARRI / Emre Can si è ritagliato un nuovo spezzone di gara, subentrando al 60' di Juve-Spal. La prestazione del centrocampista ha soddisfatto Sarri.

Il tecnico intervenuto in conferenza stampa, dove era presenta l'inviato di Calciomercato.it , ha così parlato: "Emre Can è entrato con determinazione, sta smaltendo la delusione della Champions dove mi prendo la responsabilità di averlo lasciato fuori. In campionato, un giocatore così, ci può fare molto comodo". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato bianconero CLICCA QUI . Il tecnico bianconero allontana dunque l'addio del centrocampista tedesco.