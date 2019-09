PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA-INTER: ancora Sensi, flop Rigoni

PAGELLE TABELLINO SAMPDORIA INTER / L'Inter fa sei su sei sul campo della Sampdoria e risponde alla Juventus ad una settimana dallo scontro diretto di 'San Siro'. 3-1 il risultato finale con i gol di Sensi, Sanchez, espulso poi a inizio secondo tempo e Gagliardini. Di Jankto il gol della sperenza della squadra blucerchiata. Quagliarella sottotono, male Rigoni. Ecco i voti del match.

SAMPDORIA

Audero 5,5 - È beffato dalla deviazione di Sanchez nel primo gol e incolpevole nel secondo. Si fa sorprendere, invece, in occasione della terza rete di Gagliardini: poteva fare sicuramente meglio sulla respinta.

Bereszynski 5 - Sbaglia il disimpegno in occasione del primo vantaggio nerazzurro consegnando la palla a Lautaro Martinez sulla trequarti. In costante affanno.

Colley 5 - Soffre tremendamente la maggiore dinamicità di Sanchez e Lautaro. Gara da dimenticare.

Chabot 5 - È statico e tiene in gioco Sanchez in occasione del raddoppio ospite. Errore che spiana la strada alla squadra di Conte.

Depaoli 5,5 - È costretto ad una gara di puro contenimento e spesso in difficoltà fisica nei confronti di Asamoah. Dal 56' Bonazzoli 6 - Entra e garantisce maggiore vivacità offensiva, nonostante non riesca a rendersi pericoloso dalle parti di Handanovic.

Linetty 5,5 - Riscatta parzialmente una prestazione piuttosto sottotono con l'assist per Jankto che riapre il match. Dal 73' Caprari 5,5 - Non riesce a garantire la pericolosità che Di Francesco si aspettava dal suo ingresso in campo.

Ekdal 5,5 - È costantemente infilato dai centrocampisti nerazzurri e piuttosto avulso dal gioco. Dal 69' Ronaldo Vieira 6 - Entra e tenta subito un paio di conclusioni verso la porta di Handanovic. Apprezzabile la voglia di incidere.

Jankto 6,5 - Ha il merito di riaccendere le speranze blucerchiate con un gran sinistro che sorprende anche Handanovic.

Murru 5 - È poco coinvolto sull'out di sinistra e di fatto mai incisivo. Oggetto misterioso.

Quagliarella 5,5 - Fa quel che può in un'altra giornata da dimenticare per i suoi. Anche lui risente dell'avvio da incubo della squadra blucerchiata.

Rigoni 5 - Non è mai pericoloso dalle parti di Handanovic e controllato senza problemi dalla retroguardia nerazzurra.

All. Di Francesco 5 - Il sussulto di inizio ripresa è troppo poco per evitare la quinta sconfitta su sei di questo avvio di campionato. Notte fonda in casa blucerchiata.

INTER

Handanovic 6 - Subisce il secondo gol in campionato su un sinistro forte e preciso di Jankto, imprendibile anche per lui.

Skriniar 6,5 - È come al solito dominante nella propria area di rigore e nel gioco aereo.

Insuperabile.

De Vrij 6,5 - Guida la retroguardia nerazzurra con ottime letture e la solita sicurezza in chiusura. Leader.

Bastoni 6 - Si disimpegna con lucidità senza commettere errori. Esame superato.

Candreva 6,5 - Vera e propria spina nel fianco della retroguardia blucerchiata sull'out di destra. Si vede anche annullare un gol per un fuorigioco di pochi centimetri. Dal 57' D'Ambrosio 6 - Si disimpegna con attenzione e lucidità nei circa 35 minuti in cui è chiamato in causa.

Gagliardini 6,5 - Gara di grande corsa e sostanza per il centrocampista nerazzurro, coronata dal gol su un grande inserimento in area di rigore che spegne le speranze di rimonta blucerchiate.

Brozovic 7 - Illumina la manovra nerazzurra e con una super imbucata per Gagliardini contribuisce anche lui alla sesta vittoria su sei della squadra di Conte.

Sensi 7 - È ancora una volta decisivo con il tiro deviato da Sanchez che sblocca il match e quello successivo svirgolato che si trasforma in assist proprio per il cileno. Il momento d'oro continua. Dal 65' Barella 6 - Entra e garantisce maggiore corsa e freschezza in mezzo al campo.

Asamoah 6,5 - Propizia il momentaneo 2-0 dei suoi con il servizio centrale per Sensi e nel complesso è come al solito lucido e reattivo sulla fascia.

Lautaro Martinez 6,5 - Porta a spasso i difensori blucerchiati con tecnica e la solita aggressività. Manca solo il gol. Dal 56' Lukaku 6 - Prezioso nel tenere alta la squadra sin dal suo ingresso in campo. Nel finale va anche vicino al gol del 4-1.

Sanchez 6 - Rovina un esordio da titolare da sogno con l'espulsione che lascia i suoi in inferiorità numerica per l'intera ripresa. Impatto comunque positivo e - di fatto - decisivo.

All. Conte 7 - L'atteggiamento dei giocatori e la voglia di vincere sono sempre gli stessi, il risultato finale anche: sono sei su sei in campionato. La Juventus è avvertita.

Arbitro: Calvarese 6,5 - Giusta l'espulsione per doppia ammonizione inflitta a Sanchez: la simulazione del cileno è piuttosto palese. Ha il match sempre in controllo.

TABELLINO

SAMPDORIA-INTER 1-3

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli (56' Bonazzoli), Linetty (73' Caprari), Ekdal (69' Ronaldo Vieira), Jankto, Murru; Quagliarella, Rigoni. All. Di Francesco

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva (57' D'Ambrosio), Gagliardini, Brozovic, Sensi (65' Barella), Asamoah; Lautaro Martinez (56' Lukaku), Sanchez. All. Conte

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (Sez. di Teramo)

Marcatori: 20' Sensi (I), 22' Sanchez (I), 55' Jankto (S), 61' Gagliardini (I)

Ammoniti: 10' Bastoni (I), 16' Rigoni (S), 33' Linetty (S), 43' Sanchez (I), 81' Skriniar (I)

Espulsi: 46' Sanchez (I)