JUVENTUS SPAL SALA ZONA MISTA / Jacopo Sala è intervenuto in zona mista dopo la sconfitta della Spal per 2-0 in casa della Juventus. Il laterale spallino ha analizzato la gara dell''Allianz Stadium': "Abbiamo fatto un bel primo tempo, ritrovando certezze e compattezza. Peccato aver preso il gol alla fine: ci ha tagliato un po' le gambe.

Dobbiamo ripartire da questa prestazione, sabato ci aspetta una partita importante dove dobbiamo fare punti per il nostro obiettivo, che è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza.? Loro hanno tanti campioni, noi abbiamo un portiere che è allo stesso livello degli altri portieri che giocano nelle big.? La Juve ha tanti grandi giocatori, in ogni zona del campo: non era facile contenerli, però potevamo fare qualcosa in più nella ripresa. Le assenze? Siamo un gruppo completo, chi entra in campo ci mette sempre grande voglia e concentrazione. Questa squadra può arrivare alla salvezza".