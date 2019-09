INTER AUSILIO CONTE JUVENTUS SCUDETTO / A pochi minuti dalla sfida che può restituire la vetta del campionato all'Inter, Piero Ausilio ha parlato del botta e risposta a distanza con la Juventus.

Il ds nerazzurro ha preso la parola ai microfoni di 'Sky Sport' prima del fischio d'inizio del match contro la: "Se ci aspettavamo di essere già così in alto? Sì, perché conosciamo il valore di Conte e della rosa. Quando si inizia un nuovo progetto con 10 calciarori nuovi ci si può aspettare qualche tempo in più, ma il fatto che siamo partiti così e i giocatori seguano allenatore ci dà grande soddisfazione. Ma non ci sorprende, perché sapevamo la qualità di allenatori e calciatori".

Poi sullo scudetto: "La vittoria della Juve ci mette pressione? Nessuna pressione, la pressione è Samp-Inter e il match che abbiamo tra poco. Il resto non ci interessa, a fine partita faremo le valutazioni del caso".