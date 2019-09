Juventus-Spal, futuro Semplici: parla Mattioli

SPAL JUVENTUS MATTIOLI / Walter Mattioli, presidente della Spal, ha parlato in zona mista dopo il ko per 2-0 contro la Juventus, allontanando un possibile cambio in panchina. Nessun dubbio sulla fiducia a Semplici: "Siamo tutti concentrati per il traguardo della salvezza e lo raggiungeremo. L'ambiente è sereno, si parla e si scherza, c'è il massimo dell'ottimismo. Non so chi mette in giro certe voci.

C'è stato un bel colloquio prima della partita con Vignati e Semplici, il mister mi ha detto che avrebbe giocato Moncini ed io ero contento. Smettiamola con il pessimismo e con le polemiche. Mi fa piacere che giochino i più giovani, la rosa della Spal è composta da 25 titolari. Anche chi ha giocato meno è comunque un ottimo giocatore, non si può mettere in discussione un attaccante come Paloschi che ha fatto tanti gol in Serie A. Sono fiducioso anche sui nostri giovani, bisogna dargli solamente del tempo per crescere, grazie anche al lavoro del nostro mister. Nuovi soci? Al momento non c'è niente, se un domani ci sarà qualcosa se ne discuterà".