JUVENTUS SPAL PAGELLE TABELLINO / Terzo successo consecutivo in campionato per la Juventus, che in attesa dell'impegno dell'Inter in casa della Sampdoria ritrova momentaneamente la vetta della classifica. La squadra di Sarri non brilla nel primo tempo, ma ci pensa un eurogol di Pjanic a sbloccare i bianconeri dal torpore e indirizzare la contesa. A Dybala manca soltanto il gol, Cristiano Ronaldo si sveglia nella ripresa chiudendo il match. Un ottimo Berisha evita un passivo ben più pesante agli uomini di Semplici, che malgrado il sacrificio di Petagna non tirano mai in porta.

Juventus-Spal 2-0

Marcatori: 45' Pjanic; 78' Ronaldo

JUVENTUS

Buffon 6 - Praticamente inoperoso nel giorno in cui sorpassa Maldini.

Cuadrado 6 - Macchinoso e in difficoltà su Reca nel primo tempo. Più attivo dopo l'intervallo.

De Ligt 7 - Fa a sportellate con Petagna, a cui non concede nulla negli ultimi sedici metri. Partita senza macchie: sempre più in crescendo.

Bonucci 6,5 - Non c'è bisogno di strafare, controlla con autorevolezza. Piede sempre millimetrico nell'impostazione da dietro.

Matuidi 6,5 - Copre il buco sulla sinistra, mostra sicurezza anche fuori ruolo. La sua duttilità è indispensabile per Sarri.

Khedira 6,5 - Si sostituisce a Cuadrado all'inizio, è vispo sulla destra. Berisha con un gran riflesso gli nega la rete del 2-0 (61' Emre Can 6 - Applauditissimo dallo 'Stadium', dà sostanza in mezzo).

Pjanic 7,5 - Non precisissimo in partenza, poi prende in mano la Juve e la guida verso i tre punti. Destro da cineteca a bucare un quasi insuperabile Berisha: la miglior partita stagionale del bosniaco.

Rabiot 5,5 - Primo tempo da dimenticare, come a Brescia. Più volitivo nella ripresa, ma certamente non basta per essere un titolarissimo di questa Juve (77' Bentancur 6 - Qualche buon tocco per a congelare la partita).

Ramsey 6 - Accusa la stanchezza delle tre gare consecutive, meno brillante rispetto alle ultime uscite. Tra le linee, però, è sempre difficile leggere i suoi movimenti (65' Bernardeschi 6 - Dinamico, vorrebbe spaccare il mondo. Manca però nell'ultimo passaggio).

Dybala 7 - Pimpante e voglioso, l'unico bianconero a creare superiorità numerica. Pennella sulla testa di Ronaldo il centro del raddoppio. Si muove a tuttocampo, gli manca solo il gol.

Cristiano Ronaldo 6,5 - Fumoso nel primo tempo e troppo solista.

Cambia passo al rientro degli spogliatoi, trovando di testa la terza rete consecutiva allo 'Stadium'.

Allenatore: Sarri 6,5 - Juve ingolfata, dove fatica tanto nel primo tempo e salvata da una magia di Pjanic. Poi, come a Brescia, la squadra bianconera alza il livello della prestazione. Ma c'è ancora qualcosa da registrare per l'ex mister di Napoli e Chelsea.

SPAL

Berisha 8 - Cinque interventi miracolosi su Dybala, Ramsey, Khedira e due volte Ronaldo. La volée di Pjanic non si prende, nulla può sul bis ravvicinato di CR7.

Tomovic 6 - Contiene Ronaldo, non bada per il sottile.

Vicari 6,5 - Comanda il reparto difensivo, attento e puntuale nelle chiusure.

Igor 5,5 - Diligente, soffre però quando la Juve preme sull'acceleratore.

Sala 5,5 - Meno propositivo rispetto a Reca, non sfrutta i buchi di Cuadrado (72' Jankovic 5,5 - Come Sala non riesce ad incidere a sinistra).

Murgia 5,5 - Regge bene l'urto all'inizio, poi perde le misure in mediana (57' Strefezza 5,5 - Può fare poco con una Juve padrona del campo nella ripresa).

Valdifiori 6 - Gestisce il traffico lì in mezzo. Insidioso sui calci piazzati.

Missiroli 6 - Bene nelle due fasi: nel primo tempo è pericoloso con i suoi inserimenti.

Reca 6,5 - Spinge senza soluzione di continuità nella prima frazione. Meno arrembante nella ripresa.

Moncini 5 - Timido all'esordio dal 1' in Serie A. Non dà supporto a Petagna. (76' Paloschi 5,5 - Non si vede quasi mai).

Petagna 6 - Lotta e si sbatte, fa reparto da solo nella prima frazione. Accusa la stanchezza nella seconda parte di gara.

Allenatore: Semplici 5,5 - Bella Spal nella prima frazione, compatta e arcigna. Gli spallini calano tanto però nella ripresa, evitando l'imbarcata grazie agli interventi di Berisha. Panchina che scotta...

Arbitro Piccinini 6 - Partita con poche difficoltà, non sbaglia con i cartellini.

TABELLINO

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira (61' Emre Can), Pjanic, Rabiot (77' Bentancur); Ramsey (65' Bernardeschi); Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Higuain, Rugani, Demiral, Beruatto. Allenatore: Maurizio Sarri

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala (72' Jankovic), Murgia (57' Strefezza), Valdifiori, Missiroli, Reca; Moncini (76' Paloschi), Petagna. A disposizione: Thiam, Letica, Cionek, Floccari, Felipe, Cannistrà, Tunjov, Zanchetta. Allenatore: Leonardo Semplici

Arbitro: Piccinini (sez. Forlì)

VAR: Massa

Ammoniti: Khedira (J), Igor (S), Petagna (S), Emre Can (J)

Espulsi:

Note: spettatori 38.995; recupero 1' e 4'