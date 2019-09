LECCE ROMA CONVOCATI FONSECA / Paulo Fonseca ha convocato 22 giocatori per Lecce-Roma, match in programma domani allo stadio 'Via del Mare' e valevole per la sesta giornata di Serie A.

Nell'elenco stilato dal tecnico non ci sono il giovane difensore turcoe i lungodegenti, mentre sono presenti siache, entrambi usciti acciaccati dalla gara con l'Atalanta di mercoledì.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert.