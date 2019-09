Juventus-Spal, Buffon batte il record di Maldini

JUVENTUS SPAL RECORD BUFFON / Seconda partita da titolare in una settimana per Gianluigi Buffon, che con la presenza odierna in Juventus-Spal a 903 partite supera il record di Paolo Maldini come giocatore italiano più presente nella storia con la maglia di una squadra di club.

Il 41enne exsi avvicina all'ex capitano e bandiera delanche nella classifica all-time dei più presenti in Serie A: Maldini è in vetta a 647, Buffon sale a 641 con il gettone odierno. Il portiere bianconero, all'esordio stagionale sabato scorso con il, era stato decisivo nel finale di gara per conservare la vittoria della squadra di