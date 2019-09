CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI MANDZUKIC / Prima di Juventus-Spal, Fabio Paratici ha risposto così a proposito del futuro di Mandzukic.

Il croato, come noto, è fuori dal progetto targato: "Stiamo valutando con lui la situazione - le parole del ds bianconero a 'Sky Sport' - Parliamo di un gran giocatore che è stato un valore aggiunto e per questo dobbiamo ringraziarlo. Se la soluzione in uscita gli piacerà lo accontenteremo, altrimenti tornerà a disposizione", ha concluso. Ricordiamo che Mandzukic ha detto no al trasferimento in Qatar. Nei suo piani c'è un'esperienza in Premier League